Nie można zaprzeczyć temu, że Klaudia El Dursi jest jedną z najpiękniejszych Polek. Modelka zachwyca nie tylko urodą, ale i figurą, choć niektórzy uważają, że w ostatnim czasie aż nadto zeszczuplała. Teraz prowadząca "Hotel Paradise" po raz pierwszy postanowiła opowiedzieć o swojej wadze i problemach zdrowotnych. Okazuje się, że tak szczupła sylwetka modelki nie jest do końca jej wyborem.

Klaudia El Dursi stawiała pierwsze kroki w telewizji w programie "Top Model". Mama dwóch synów zachwyciła jurorów nie tylko swoją zniewalającą urodą, ale i doskonałą figurą. Nie trzeba było długo czekać, aż zrobi się o niej głośno. Jakiś czas później została prowadzącą "Hotel Paradise", który doczekał się już ośmiu edycji, a obecnie jest nagrywany kolejny sezon. Piękna prowadząca zachwyca w randkowym show i nawet uczestnicy często komplementują jej wygląd. Jednak niewielu wie, że El Dursi zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez które wciąż traci kilogramy.

Po raz pierwszy Klaudia El Dursi w rozmowie Mateuszem Hładki dla "Dzień dobry TVN" opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych i sporą utratą wagi.

Jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała na ten temat, bo tak naprawdę do tej pory nie miałam takiej potrzeby, żeby się uzewnętrzniać w takich prywatnych kwestiach. Nie jest to tajemnicą, że mam problemy żołądkowo-jelitowe. One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność. Waga spadła dość mocno, ale jest coraz więcej. Nie jest już -10, ale jest -6. Więc jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do mojej wagi przed perturbacjami, więc proszę się nie martwić

— powiedziała Klaudia El Dursi.