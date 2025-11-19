Ewa Farna wyprzedaje trzeci stadion w Czechach

Ewa Farna, polsko-czeska piosenkarka, dokonała rzeczy bezprecedensowej w swojej karierze. Artystka ogłosiła, że po wyprzedaniu dwóch koncertów w Pradze, zdecydowano się dodać trzeci występ. Mowa o występach w Fortuna Arenie, znanej także jako stadion Eden, która mieści aż 35 tysięcy osób. Tym samym, łącznie ponad 100 tysięcy osób zobaczy show Farnej na żywo!

Koncerty odbędą się w dniach 13, 14 i 16 czerwca 2026 roku i stanowią kulminacyjny punkt obchodów 20-lecia działalności artystycznej piosenkarki. Ogromne zainteresowanie występami sprawiło, że bilety na każdy z trzech koncertów rozeszły się błyskawicznie.

Farna nie kryje wzruszenia. Jak sama przyznała, dopiero podczas nagrywania jednego z wideo promujących trasę zrozumiała skalę tego sukcesu.

Fortuna Arena zmienia się w muzyczne królestwo Ewy Farnej

Fortuna Arena, mieszcząca się w Pradze, to największy stadion w Czechach, z miejscem dla 35 tysięcy widzów. Na co dzień wykorzystywany jako arena zmagań piłkarskich, w czerwcu 2026 roku przemieni się w miejsce muzycznego święta. To właśnie tu Ewa Farna zaprezentuje swój spektakl z okazji jubileuszu.

Wyprzedanie trzech terminów na tym obiekcie to absolutny fenomen w historii czeskiej muzyki pop. Nie bez powodu mówi się dziś o tym wydarzeniu jako o historycznym. Sama artystka zdobyła uznanie fanów nie tylko w Czechach, ale także w Polsce, gdzie jej twórczość znana jest od czasu premiery albumu „Cicho”.

Poziom emocji - maksimum! 2x wyprzedany stadion Eden. Uświadomiłam sobie to chyba dopiero podczas kręcenia tego wideo (...), dopiero teraz do mnie dotarło. To nie są tylko puste słowa, lecz dowód na to, że tak wiele ludzi naprawdę tam przyjdzie i daje mi pewność, że mogę im przygotować wyjątkowy koncert. Doceniam wasze zaufanie i robimy wszystko, żebyście bawili się najlepiej przekazała Farna.

Warto podkreślić, że koncerty na Fortuna Arenie to nie jedyny sukces piosenkarki w ostatnich latach. Ewa Farna zorganizowała również klubową trasę koncertową w Polsce pod nazwą „Nie ma lipy Tour”, która objęła siedem miast i wszystkie występy były wyprzedane. Warto przypomnieć, że niedawno również Sylwia Grzeszczak zaskoczyła fanów powrotem z Liberem.

Ewa Farna świętuje 20 lat kariery

Trzy koncerty Ewy Farnej w Pradze nie będą zwykłymi występami. Z okazji 20-lecia kariery artystka przygotowuje wyjątkowy spektakl muzyczno-wizualny. W programie znajdą się nie tylko największe hity piosenkarki, ale również mniej znane utwory, które wspólnie stworzą przekrojową opowieść o jej twórczości.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku Farna pojawiła się na scenie obok światowej gwiazdy – Dua Lipy – co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie jej działalnością. To moment, który nie tylko trafił do światowych mediów, ale także umocnił jej pozycję na rynku muzycznym.

