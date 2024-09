Cat Glover, wieloletnia współpracowniczka i muza legendarnego muzyka Prince’a, zmarła w wieku 60 lat. Glover zasłynęła jako tancerka, choreografka i raperka, biorąc udział w najważniejszych projektach artysty, m.in. podczas światowej trasy koncertowej „Sign o’ the Times” w 1987 roku. Jej energetyczne występy sceniczne i unikalny styl tańca na stałe wpisały się w pamięć fanów.

Cat Glover była nie tylko tancerką, ale także choreografką wielu niezapomnianych występów Prince’a. W latach 80. i 90. była integralną częścią jego zespołu, przyczyniając się do jego spektakularnych sukcesów na scenie. Jej obecność na trasach koncertowych, teledyskach oraz wkład w choreografię zostały docenione przez fanów na całym świecie.

Glover zdobyła szczególną uwagę dzięki swojemu występowi w koncercie „Sign o' the Times”, gdzie zaprezentowała nie tylko wyjątkowy taniec, ale także swoje umiejętności raperskie. Jej kreatywność i wszechstronność wpłynęły na wiele scenicznych projektów Prince’a, czyniąc ich współpracę unikatową w świecie muzyki.

Zawsze go ubóstwiałam i nie jest to nic intymnego, po prostu... jest świetny. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł być tak kreatywny, jak on — tańczyć, grać na wszystkich instrumentach

— tak wspominała współpracę z Prince'em w wywiadzie dla Video Soul z 1987 r.