The Vivienne, znana drag queen i zwyciężczyni RuPaul's Drag Race UK, zmarła w wieku 32 lat. Fani są załamani i nie mogą uwierzyć w nagłe odejście ich idolki. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się mnóstwo kondolencji i pięknych słów. To pokazuje, jak bardzo 32-latka była ceniona przez swoich fanów.

Nie żyje James Lee Williams znany jako "The Vivienne". Miał 32 lata

The Vivienne, czyli James Lee Williams, urodziła się w Wielkiej Brytanii i od wczesnych lat interesowała się światem sztuki drag. W 2019 roku zwyciężyła pierwszą edycję "RuPaul's Drag Race UK", zdobywając uznanie jurorów i międzynarodowej publiczności. Po programie jej kariera nabrała tempa – brała udział w licznych występach na całym świecie, reprezentując Wielką Brytanię jako ambasadorka sztuki drag.

Wielu podkreślało jej wyjątkowy talent do wcielania się w różnorodne postaci, a także niesamowity kunszt makijażu i kreacji. The Vivienne stała się ikoną dla młodych drag queen, inspirując ich do rozwijania swoich umiejętności i odważnego wyrażania siebie.

Rzecznik rodziny The Vivienne poinformował media o jej nagłej śmierci, nie ujawniając jednak szczegółowych okoliczności zdarzenia. W oświadczeniu poproszono o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w ten weekend zmarł nasz ukochany James Lee Williams – The Vivienne. James był niesamowicie kochaną, serdeczną i niesamowitą osobą. Rodzina jest załamana stratą syna, brata i wujka. Są bardzo dumni ze wspaniałych rzeczy, które James osiągnął w swoim życiu i karierze – przekazał rzecznik mediom.

Informacja o śmierci The Vivienne wstrząsnęła społecznością artystyczną. W mediach społecznościowych zaroiło się od postów pełnych kondolencji i wspomnień. Wielu fanów podkreślało jej ogromny wpływ na popularyzację sztuki drag, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii.

Jedyna i niepowtarzalna — The Vivienne

Jestem w szoku i we łzach… Zastanawiam się tylko, dlaczego?

To mnie załamało. Moja ulubiona drag queen wszech czasów. Co za strata dla społeczności drag queen. Najzabawniejsza królowa, jaka kiedykolwiek istniała. Tak młody i utalentowany, że brak mi słów

Och, Viv, jaką pozostawiłeś dziurę, ale dziedzictwo jeszcze większe. Będzie nam brakować Twojej magii. Dziękujemy za każdy śmiech, jakim nas obdarzyłeś – piszą internauci.

Śmierć The Vivienne w wieku 32 lat pozostawiła ogromną pustkę w świecie sztuki drag. Była nie tylko artystką, ale również inspiracją dla wielu osób na całym świecie. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

