Nie żyje Shannen Doherty, aktorka znana między innymi z "Beverly Hills, 90210". Gwiazda odeszła w sobotę, jednak o jej śmierci media dowiedziały się dopiero dzień później. Zmarła na raka piersi.

Nie żyje wybitna aktorka Shannen Doherty

Shannen Doherty o swojej chorobie dowiedziała się w marcu 2015 r. i nie tracąc chwili postanowiła rozpocząć leczenie. Poddała się chemioterapii oraz radioterapii. Niestety, po czasie gwiazda dowiedziała się, że ma nieuleczalnego raka czwartego stopnia. Co więcej okazało się, że są już przerzuty do mózgu i kości. Teraz do mediów trafiła tragiczna wiadomość:

W sobotę 13 lipca Shannen Doherty przegrała walkę z rakiem. Oddana córka, siostra, ciotka i przyjaciółka była otoczona przez swoich bliskich, a także swojego psa, Bowiego. Rodzina prosi o zachowanie prywatności w tym czasie, aby mogli opłakiwać ją w spokoju - potwierdziła wieloletnia publicystka Doherty, Leslie Sloane.

Dohertybyła bardzo aktywna i pojawiła się nawet w reality-show "Breaking Up with Shannen Doherty" i w "Tańca z gwiazdami". Co więcej, po sukcesie "Beverly Hills, 90210" aktorka została obsadzona w serialu "Czarodziejki".

Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia!

