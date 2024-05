Tim Bergling znany również jako "Avicii" był szwedzkim dj i producentem muzczynym, który odebrał sobie życie w 2018 roku. Jego była dziewczyna wciąż o nim pamiętała i co jakiś czas pojawiały się ich wspólne zdjęcia na jej Instagramie. Niestety zagranicznie media donoszą, że kobieta zmarła 3 kwietnia. Emily Goldberg miała zaledwie 34-lata.

Reklama

Nie żyje Emily Goldberg. Była dziewczyna Avicii'ego miała 34-lata

Avicii był jednym z najbardziej znanych dj'ów na świecie. Jego utwory takie jak "Wake me up" czy "Addicted to you" mają milionowe odsłony na You Tubie. Niestety muzyk popełnił samobójstwo podczas wakacji w stolicy Omanu, Muskacie. W latach 2011-2013 artysta był związany z Emily Goldberg, która mocno przeżyła jego śmierć. Była partnerka muzyka często wspominała go na swoim Instagramie, pamiętała również o jego urodzinach i ważnych wydarzeniach.

Przez dwa lata, kiedy byliśmy razem, był moim najbliższym powiernikiem i najlepszym przyjacielem. Teraz nie mogę patrzeć na Beara bez świadomości, że już nigdy nie zobaczę jego twarzy. Wciąż zbieram myśli i dziękuję za wszystkie miłe słowa i SMS-y. Obudź mnie, kiedy będzie po wszystkim, bo nie chcę, żeby to działo się naprawdę — pisała Emily na swoim Instagramie.

Jak donoszą zagraniczne media 34-latka zmarła, a przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej. Młoda kobieta zaledwie rok wcześniej wygrała walkę z rakiem, o czym poinformowała na swoim Instagramie.

Miałam raka przez ostatni rok. Teraz jestem od niego wolna — napisała była partnerka Avicii'ego.

Zobacz także

Internauci są zaskoczeni informacją o śmierci byłej dziewczyny Avicii'ego i postanowili pożegnać ją pod jej ostatnim wpisem na Instagramie.

Niech Bóg błogosławi Ciebie i Tima. RIP

Mała duszyczka spoczywa w pokoju w ramionach naszego Pana

Świat stracił naprawdę piękną duszę. Spoczywaj w pokoju Emilko — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje Marian Hilla. Był członkiem zespołu "Poparzeni Kawą Trzy"