Wiele osób zyskało popularność dzięki reality-show - jedną z nich była Yolanda Favours. Młoda kobieta pojawiała się w "The Real Housewives Of Atlanta: Porsha's Family Matters" razem ze swoją kuzynką. Niestety już nie zobaczymy celebrytki na ekranie. Favours zmarła w wieku 34-lat.

Yoland Favors znana również jako "Londie" była bohaterką popularnego reality-show "The Real Housewives Of Atlanta: Porsha's Family Matters". Niestety kuzynka celebrytki Porsha Williams przekazała smutną wiadomość o jej śmierci w wieku zaledwie 34-lat. Młoda kobieta zmarła 7 sierpnia 2024 roku.

W dalszej części wpisu kuzynka Favors dodała, że była ona nie tylko wzorem do naśladowania, ale również inspiracją dla wielu ludzi.

Twój duch zawsze będzie z nami każdego dnia, prowadząc nas przez ten trudny czas i to, co jeszcze nadejdzie. Za to jesteśmy Ci bardzo wdzięczni

— dodała na koniec.