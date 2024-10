Ron Ely zdobył międzynarodową sławę dzięki roli Tarzana w serialu telewizyjnym NBC z lat 1966–1968. Jego postać była wzorem siły i odwagi. Ely, pomimo braku wcześniejszego doświadczenia kaskaderskiego, samodzielnie wykonywał wiele akrobacji, co przyniosło mu jeszcze większe uznanie. Jego Tarzan stał się ikoną telewizji tamtych czasów, a Ely zyskał rzesze fanów na całym świecie.

Media obiegła smutna wiadomość o śmierci Rona Elya, legendarnego aktora znanego głównie z roli Tarzana w serialu z lat 60. Aktor zmarł 29 września 2024 roku w swoim domu w Los Alamos, Kalifornia, mając 86 lat. Ron Ely pozostawił trwały ślad w popkulturze. Jego rola Tarzana, choć była tylko jednym z wielu wcieleń tej postaci, zapadła głęboko w pamięć fanów seriali lat 60. Ely stworzył bohatera, który stał się synonimem przygody i heroizmu. Jego odejście to nie tylko strata dla świata filmowego, ale także koniec pewnej epoki w telewizji. O jego śmierci poinformowała jedna z córek:

Świat stracił jednego z największych ludzi, jakich kiedykolwiek znał - a ja straciłam tatę. (...) Wszędzie, gdzie się pojawiał, wywierał ogromny, pozytywny wpływ. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby ktoś oddziaływał na innych w taki sposób – było w nim coś naprawdę wyjątkowego. Takim znał go świat. Ja znałam go jako mojego tatę – i to był prawdziwy dar od losu. Dla mnie był kimś wyjątkowym, jakby to on zawiesił księżyc na niebie

- napisała Kristen.