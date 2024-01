To bardzo smutny początek roku dla zespołu "Czerwony Gitary". Członkowie popularnej grupy muzycznej właśnie przekazali, że zmarł ich kolega Arek Malinowski. Tragiczna wiadomość dotarła do nich tuż po ich noworocznym koncercie...

Arek Malinowski związany był z "Czerwonym Gitarami" w latach 1999-2003. Muzyk zastąpił wówczas Bernarda Dornowskiego, który opuścił grupę ze względu na swoje problemy zdrowotne. Malinowski był też autorem piosenki "Wyluzuj przyjacielu". Jako muzyk sesyjny współpracował m.in. z Markiem Radulim, Grzegorzem Grzybem czy Adamem Bałdychem.

Niestety, dziś dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci Arka Malinowskiego. Smutna wiadomość pojawiła się na oficjalnym facebookowym profilu zespołu "Czerwone Gitary".

Tuż po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary - Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003r. Jedna z jego piosenek została nagrana przez Zespół na CD ,,Czerwone Gitary O.K.''. Arku - żegnamy Cię z głębokim żalem - koledzy z Czerwonych Gitar.

- czytamy na oficjalnym facebookowym profilu ,,Czerwonych gitar''