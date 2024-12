Kath Phipps rozpoczęła pracę w Manchesterze United w 1968 roku. Przez ponad pięć dekad była recepcjonistką klubu, stając się integralną częścią Old Trafford. Jej stanowisko to nie tylko obowiązki zawodowe – Kath stała się symbolem rodzinnej atmosfery klubu, łącząc pokolenia piłkarzy i kibiców.

Śmierć Kath Phipps w wieku 85 lat poruszyła całe środowisko związane z Manchesterem United. David Beckham, były piłkarz klubu, wyraził swój żal i uznanie dla jej roli w historii klubu. W mediach społecznościowych Beckham opublikował pożegnalny komunikat.

Na zawsze w naszych sercach... Była sercem Manchesteru United, wszyscy wiedzieli, kim jest Kath i wszyscy ją uwielbiali. Old Trafford nigdy nie będzie takie samo bez twojego uśmiechu – napisał były piłkarz.

Pozostałe osoby związane z Manchesterem United również podkreślały, jak ważną rolę odgrywała Kath. Zawsze witająca każdego z uśmiechem, była nie tylko recepcjonistką, ale także przyjaciółką dla wielu piłkarzy. W sieci pojawiły się wpisy dawnych kolegów z zespołu Davida Beckhama. Do pożegnań przyłączyli się Wayne Rooney, Harry Maguire, Patrice Evra, czy Rio Ferdinand.

Serce i dusza Manchesteru United. To, o co chodzi w zespole. Legenda, za którą będziemy tęsknić. Dziękujemy Kathy za wspomnienia. Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi – napisał Wayne Rooney.

Praca Kath Phipps przez 55 lat uczyniła ją jednym z najdłużej pracujących członków personelu w historii Manchesteru United. Jej wkład w budowanie wyjątkowej atmosfery Old Trafford jest nieoceniony. Wspominana jako ciepła i oddana osoba, Kath zostanie zapamiętana jako nieoczywista, ale kluczowa postać w historii klubu.

