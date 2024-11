Śmierć Antoniego Wróbla wstrząsnęła środowiskiem futbolu amerykańskiego w Polsce, a klub Warsaw Eagles przeżywa głęboką żałobę. Zawodnicy i trenerzy klubu wstrząśnięci są stratą, której nikt się nie spodziewał. Dla Warsaw Eagles, którzy byli dla Wróbla nie tylko drużyną, ale również sportową rodziną, jest to ogromny cios.

Antoni Wróbel był 18-letnim zawodnikiem klubu Warsaw Eagles, jednej z czołowych drużyn futbolu amerykańskiego w Polsce. Mimo młodego wieku Wróbel zdążył wyróżnić się jako obiecujący gracz, budzący nadzieje na sukcesy w przyszłości. Jego pasja do sportu, zaangażowanie oraz determinacja czyniły go wyjątkowym w oczach trenerów i kolegów z drużyny.

Zaledwie kilka tygodni temu Antoni Wróbel wystąpił w Polish Bowl XIX i jego drużyna Warsaw Eagles pokonała Lowlanders Białystok i tym samym sięgnęła po mistrzostwo Polski. Dla Warsaw Eagles był to powód do dumy i kolejny dowód na to, że młodzi zawodnicy klubu mogą osiągać wielkie sukcesy. Trudno uwierzyć, że tak utalentowany i pełen życia młody człowiek, który jeszcze niedawno stawał na boisku w barwach Warsaw Eagles, odszedł tak nagle.

Antoni Wróbel miał przed sobą świetlaną przyszłość, a jego pasja i zaangażowanie w futbol amerykański pozwalały sądzić, że będzie rozwijał swoje umiejętności i zdobywał kolejne sukcesy. 18-latek w sierpniu bieżącego roku wyleciał do USA, gdzie rozpoczął przygotowania do seniorskiego sezonu w stanie Missouri. Antoni Wróbel miał występować w lidze NAIA w barwach Culver Stockton College.

W oficjalnych komunikacie na Facebooku klub Warsaw Eagles przekazał smutną wiadomość.

Klub przekazał również wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Fani młodego sportowca, również nie mogą pogodzić się z jego stratą.