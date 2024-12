Ryszard Poznakowski był postacią wyjątkową w polskim show-biznesie. Jako kompozytor, wokalista i instrumentalista, współtworzył sukcesy zespołu Trubadurzy, który w latach 60. i 70. stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych składów muzycznych w Polsce. Poznakowski odpowiadał za wiele kultowych przebojów, które przetrwały próbę czasu, zdobywając uznanie zarówno starszych, jak i młodszych pokoleń.

Grupa Trubadurzy, w której Ryszard Poznakowski odegrał kluczową rolę, była synonimem sukcesu na polskiej scenie muzycznej. Ich charakterystyczne brzmienie oraz charyzma członków zespołu zyskały ogromne grono wiernych fanów. Współpraca Poznakowskiego z innymi legendami Trubadurów zaowocowała powstaniem takich przebojów, jak „Znamy się tylko z widzenia” czy „Przyjedź mamo na przysięgę”.

Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 grudnia 2024 r. zmarł Przewodniczący Zarządu SAWP Ryszard Poznakowski. To ogromna strata dla naszej kultury i środowisk twórczych, a szczególna dla artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców SAWP. (...) Tym, którym dane było poznać go osobiście z pewnością brakować będzie jego nieprzeciętnego poczucia humoru i charyzmy.Odpoczywaj w spokoju Prezesie. Zasłużyłeś, choć zostawiłeś tu po sobie pustkę nie do wypełnienia……..

– czytamy na facebook'u.