W niedzielę, 22 września dotarły do nas informacje o tragicznej śmierci Agnieszki Guz, znanej polskiej projektantki mody, która zginęła w wypadku samochodowym niedaleko Olsztyna. W środę, 18 września, na trasie S7 doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym ciężarówka z impetem wjechała w samochód osobowy, zatrzymany na poboczu. Na miejscu zginęły trzy osoby, w tym 49-letnia Agnieszka Guz oraz jej 15-letni syn. Co jeszcze wiadomo do wypadku?

Nie żyje projektantka Agnieszka Guz. Nie tylko ona zginęła w wypadku

Do tragedii doszło przed godziną 10 rano, gdy kierowca ciężarówki najechał na osobowe volvo, a także przebywających w jego pobliżu członków rodziny. Jak przekazała "Faktowi" Komenda Miejska Policji w Olsztynie, kierowca ciężarówki, z nieznanych jeszcze przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku zderzenia zginął również sam kierowca ciężarówki.

Mąż Agnieszki, 52-letni kierowca volvo, oraz ich 11-letnia córka przeżyli wypadek, ale zostali ciężko ranni i przetransportowani do szpitala. Śledczy wciąż ustalają dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia:

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą z niewyjaśnionych przyczyn najechał na znajdujące się na poboczu volvo i przebywające przy nim osoby. Wśród ofiar jest kierowca ciężarówki oraz 49-letnia kobieta i 15-letni chłopiec, którzy znajdowali się obok volvo. 52-letni kierowca osobówki oraz 11-letnia dziewczynka trafili do szpitali – przekazał ''Faktowi'' mł. asp. Jacek Wilczewski.

Agnieszka Guz była cenioną projektantką, współpracującą z wieloma polskimi gwiazdami. Jej śmierć jest ogromną stratą dla świata mody oraz bliskich, którzy pogrążeni są w żałobie po utracie ukochanej osoby i dziecka.

Znane są już również szczegóły pogrzebu Agnieszki Guz i jej syna. Uroczystości odbędą się 25 września o godz. 14:00 w Sandomierzu. Bliskim zmarłych składamy głębokie wyrazy współczucia.