Fedra Oded Gaxiola Orozco, 24-letnia meksykańska gwiazda TikToka i modelka, została brutalnie zastrzelona w swoim samochodzie przed siłownią w Tijuana. Policja prowadzi intensywne śledztwo w celu ustalenia sprawców tej szokującej zbrodni.

Tragiczne wydarzenie miało miejsce w Meksyku. Fedra Oded Gaxiola Orozco, 24-letnia influencerka znana na TikToku i Instagramie, została zastrzelona przed siłownią. Według relacji świadków, kobieta znajdowała się w swoim czarnym Mercedesie, kiedy nieznany sprawca otworzył do niej ogień. Atak był niezwykle brutalny – strzały zostały oddane w biały dzień, co świadczy o bezwzględności sprawcy. Influencerka została przetransportowana do szpitala, jednak lekarzom nie udało się jej uratować i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Śmierć Fedry Oded Gaxioli Orozco wstrząsnęła jej fanami i obserwatorami w mediach społecznościowych. 24-latka na TikToku i Instagramie zdobyła dużą popularność, publikując filmy lifestyle'owe, humorystyczne oraz promujące zdrowy styl życia. Młoda influencerka cieszyła się dużym uznaniem wśród fanów, którzy cenili jej charyzmę i kreatywność. Tragiczna śmierć zakończyła jej rozwijającą się karierę, pozostawiając społeczność w żałobie.

Internauci nie kryją smutku i niedowierzania, wyrażając żal w licznych komentarzach. Wielu fanów wspomina ją jako pełną życia, ambitną młodą kobietę, która miała przed sobą obiecującą przyszłość.

Zawsze w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju

Nie mogę uwierzyć, że już jej nie ma - piszą fani.

Inni użytkownicy wyrażają oburzenie faktem, że przemoc w Meksyku nadal jest ogromnym problemem społecznym. Lokalna policja prowadzi intensywne dochodzenie w celu ustalenia okoliczności tej szokującej zbrodni. Na ten moment brak informacji o zatrzymanych podejrzanych. Śledczy badają monitoring z okolic siłowni oraz przesłuchują świadków zdarzenia.

Władze nie wykluczają żadnych motywów, jednak charakter zdarzenia sugeruje, że może być to związane z działalnością przestępczą w regionie. Tijuana, jedno z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie, od lat zmaga się z rosnącą falą przemocy. Brutalne morderstwa, w tym te mające miejsce w biały dzień, niestety nie są rzadkością w tym regionie. Władze prowadzą intensywne śledztwo, jednak jak dotąd nie ujawniono żadnych szczegółowych informacji o podejrzanym ani motywach tej zbrodni.

