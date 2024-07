To były wielkie emocje! Finałowi ogólnopolskiej loterii Almette pod hasłem "Dom z Natury po raz wtóry" towarzyszyły łzy wzruszenia i radości – i nic dziwnego, bo główną nagrodą w loterii był… dom.

W pełni wyposażony, drewniany dom całoroczny usytuowany w… samym sercu Tatr, w miejscowości Czerwienne niedaleko Zakopanego! Szczęśliwą zwyciężczynią została Zofia Kiełbińska z Krakowa, emerytowana nauczycielka chemii. Uroczyste przekazanie kluczy w ręce zwyciężczyni odbyło się 19 grudnia w domu Almette.

Druga edycja loterii, która trwała od początku września do końca października, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony miłośników Almette. Podczas trwania akcji rozdano aż 427 nagród dziennych o jednostkowej wartości 1000 zł. Łączna wartość nagród wyniosła ponad milion złotych!

Pani Zofia podczas odbierania nagrody nie kryła wzruszenia i radości. przez 42 lata uczyła chemii w liceum, a obecnie cieszy się spokojem na zasłużonej emeryturze. Na uroczysty odbiór nagrody przyjechała z najbliższymi – dwoma synami, synową i dziewczyną młodszego syna.

Podczas finału Pani Zofia nie kryła wzruszenia:

– W loterii wzięłam udział dopiero w ostatnim losowaniu. Kupiłam moje ulubione smaki Almette – śmietankowy i jogurtowy, i postanowiłam spróbować. Wkrótce potem zadzwonił telefon. Kiedy miły głos poinformował mnie o nagrodzie, nie wierzyłam. Poprosiłam o chwilę czasu na ochłonięcie. Za jakiś czas telefon znowu zadzwonił. Naprawdę nie mogłam w to uwierzyć. – mówiła. – Przecież ja nigdy wcześniej nic nie wygrałam! To było dla mnie tak duże przeżycie, że minęło kilka dni, zanim powiedziałam o tym moim synom.

"Dom z natury" Almette został przygotowany dla zwycięzców pod klucz. Jest w pełni wyposażony i umeblowany według najnowszych standardów. W kuchni znajduje się nowoczesny sprzęt AGD, łącznie ze zmywarką i ekspresem do kawy. W szafkach sztućce, naczynia, garnki, ściereczki itd. Projektanci zadbali także o piękne dekoracje i wystrój tak, by nowi właściciele od razu poczuli przytulną i domową atmosferę. Przygotowali dom do zamieszkania od zaraz, dbając o takie szczegóły jak ręczniki, książki czy drewno do kominka.

Kiedy Pani Zofia przekroczyła próg domu, urzekł ją zapach naturalnego drewna:

– Tak właśnie wyobrażałam sobie, że powinno pachnieć to miejsce – podkreśliła zwyciężczyni. Kobieca dbałość o detale wzięła górę: kiedy Pani Zofia weszła do kuchni, zachwyciła się ślicznym kranem w stylu glamour. Kropką nad i w domu Almette jest wiszący w salonie oryginalny hamak, w którym można zrelaksować się z lampką wina w ręku i podziwiać przepiękny widok na Tatry.

Uroczyste wręczenie kluczy odbyło się 19 grudnia. W spotkaniu uczestniczył Prezes firmy Hochland Polska – Peter Knauer, który jako pierwszy przywitał laureatkę w jej nowym domu, uroczyście przecinając wstęgę. Nagrody laureatce gratulowała także marketing manager w Hochland Polska, Katarzyna Ciecieręga.

– Almette jest marką rodzinną, pozytywną i ciepłą. Świat Almette to sielankowy krajobraz w otoczeniu natury – łąka, góry, bezchmurne niebo. To właśnie piękno przyrody i rodzinne, szczęśliwe chwile były dla nas inspiracją do stworzenia loterii, w której główną nagrodą jest dom z natury – mówiła Katarzyna Ciecieręga. – Zainteresowanie zeszłoroczną loterią przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego postanowiliśmy w tym roku również zbudować dom i spełnić marzenia kolejnej rodziny. W budowę i wykończenie domu włożyliśmy nie tylko bardzo dużo czasu, ale przede wszystkim serca i pozytywnych emocji. Staraliśmy się, aby dom był jak najbardziej funkcjonalny, przytulny i po prostu ładny. Co najważniejsze prawie z każdego okna, a przede wszystkim z dużego tarasu widać przepiękną panoramę Tatr.

– Zrobiliśmy wszystko, aby dom oczarował przyszłych właścicieli. Widząc szczęście i wzruszenie na twarzach Pani Zofii i Jej Rodziny – wiemy że się udało! Bardzo się cieszę, że Almette po raz kolejny spełniło prawdziwe marzenia! – dodała Katarzyna Ciecieręga.

Powitanie nowych właścicieli przebiegło w przemiłej atmosferze. Goście mieli okazję skosztować wyśmienitych dań przygotowanych na bazie serków Almette przez znanego mistrza kulinarnego – Davida Gaboriaud. Na stole zagościły min.: zupa-krem z selera z wędzonym pstrągiem, orzechami laskowymi i serkiem Almette z chrzanem; profiteroles z musem z wędzonego łososia i Almette jogurtowym; pierogi z nadzieniem z bundza i Almette ze szpinakiem i czosnkiem oraz wiele innych pyszności. Zwieńczeniem uroczystości był wyjątkowy tort w kształcie wygranego domku.

Pani Zofia swój nowy dom odebrała w towarzystwie najbliższych.

– W domku Almette będziemy wypoczywać i spędzać wyjątkowe chwile. Choć dzisiaj muszę wracać do Krakowa, to Nowy Rok przywitamy tutaj z całą rodziną – powiedziała zwyciężczyni domu Almette.