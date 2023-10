To już ostatni odcinek 20. sezonu programu "Nasz Nowy Dom" z Katarzyną Dowbor. Poruszona prowadząca pożegnała się za pośrednictwem mediów społecznościowych z widzami i zaprosiła do obejrzenia ostatniego odcinka z jej udziałem i podkreśla:

Po ogłoszeniu wielkich zmian w programie "Nasz Nowy Dom" przyszedł czas na ostatni odcinek 20. sezonu. Katarzyna Dowbor pożegnała się z fanami i opublikowała wyjątkowe nagranie, w którym nie tylko dziękuje za 10 wspólnych lat, ale zaprasza też do obejrzenia finału, który jest dla niej szczególnie ważny. Jak wiadomo jesienią w kolejnej edycji programu "Nasz Nowy Dom" zobaczymy już Elżbietę Romanowską w roli prowadzącej, która rozpoczęła już pracę na planie.

W finałowym odcinku 20. jubileuszowego sezonu "Nasz Nowy Dom", który jednocześnie okazał się dla Katarzyny Dowbor ostatnim, poznamy historię pani Oli, która wychowała się w domu dziecka. Kobieta ze łzami mówi o swoim dramatycznym dzieciństwie, a jej córka nie może uwierzyć w słowa Katarzyny Dowbor, kiedy prowadząca oznajmia, że wyremontują ich dom.

- Tuż przy ogrodzeniu dęblińskiego lotniska, na maleńkiej działce stoi stary domek. Jest spełnieniem marzeń pani Oli-wychowanki domu dziecka, która przez lata odkładała każdy grosz z renty po ojcu, by ostatecznie kupić zrujnowany budyneczek przy pasie startowym.

Po dziesięciu latach ciężkiej pracy dom nadal słabo nadaje się do zamieszkania. Wprawdzie udało się doprowadzić do domu wodę, ale jest w tylko jednym kranie

Wodę do mycia bierze się z kranu kuchennego, grzeje na kozie, a potem nosi do wanny. To ciężka praca, tym bardziej, że żeby napalić w kozie, trzeba wcześniej porąbać drewno.

Cała rodzina gnieździ się w jednym pokoju i nie bardzo widać sposób na zmianę tej sytuacji.