Ekipa programu "Nasz Nowy Dom" nie spełniła prośby chorej uczestniczki!

Program "Nasz nowy dom" od ponad 8 lat zmienia życie najbardziej potrzebujących Polaków. W każdym z odcinków ekipa, z Katarzyną Dowbor na czele, odremontowuje, a nawet totalnie przebudowuje domy rodzin w różnych częściach naszego kraju. W ten sposób, przez 17 sezonów programu "Nasz nowy dom" nakręcono już ponad 250 odcinków, spełniając marzenia rodzin, które znalazły się w szczególnie trudnym położeniu życiowym. Jak się jednak okazuje, nie zawsze wszystkim podoba się to, co robią. Wiele jest przykładów zazdrości, czy wręcz zawiści! Zobaczcie, co spotkało Katarzynę Dowbor przy jednym z remontów. Zawiść i donosy na planie "Nasz nowy dom" O sytuacjach, gdy sąsiedzi próbowali zniechęcić ekipę do remontu i zdjęć mówiła jakiś czas temu na youtube'owym kanale "Mistrzowie Drugiego Planu" Olga Toporowska, producentka "Nasz nowy dom". Jak wyglądają kulisy ich pracy ? Jak wyznała, czasem jeszcze nie zdążą rozpocząć na dobre prac, a już w redakcji mają e-maile z donosami. Każdy ma swoje zdanie. Ocena tego komu się należy, a komu nie, zawsze będzie subiektywna. I każdy uważa, że on ma gorzej i powinien dostać. Z reguły na ońcu tego donosu jest informacja, że jest inna rodzina, która bardziej potrzebuje - mówiła Olga Toporowska. Zobacz także: "Nasz Nowy Dom": Spłonął dom uczestniczki, a ekipa programu nie może pomóc! Jest komentarz Katarzyny Dowbor! Czasem dochodzi jednak wręcz do osobistych interwencji. O jednej opowiedziała sama prowadząca show Katarzyna Dowbor. Pani wybiegła z mieszkania i mówi do mnie: "Pani Kasiu, co pani robi?". Ja odpowiadam, że remontujemy dom, a ona: "Ale komu, tej...". Popatrzyłam na tą panią i mówię do niej, że...