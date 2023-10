Nie milknie dyskusja po głośnym zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Uwielbiana przez telewidzów prowadząca "Nasz nowy dom" rozstała się z Polsatem po tym, jak nowym dyrektorem programowym stacji został Edward Miszczak. Dziennikarka przyznała, że pożegnała się z pracodawcą w dość chłodnych stosunkach, co zauważyli także fani. Choć program zdobył Telekamerę, Katarzyna Dowbor została całkowicie pominięta i ani razu nie usłyszała słowa "dziękuję". Nową prowadzącą produkcji została Elżbieta Romanowska, co także wywołało skrajne emocje, a nawet falę hejtu. Ostatnio Katarzyna Dowbor udzieliła obszernego wywiadu, w którym zdradziła, że choć już nie poprowadzi "Naszego nowego domu", to już niedługo rozpocznie kolejny remont. Pomoc zaoferował jej kolega z planu!

Katarzyna Dowbor wyremontuje jeszcze jeden dom

Niedługo po zwolnieniu z Polsatu Katarzyna Dowbor udzieliła wywiadu na łamach "Super Expressu", w którym zdradziła kulisy pożegnania ze stacją i ukochanym programem, "Nasz nowy dom". Wspomniała też o swojej następczyni, Elżbiecie Romanowskiej i przyznała, że aktorka znana z serialu "Ranczo" może mieć pewne trudności.

Podczas rozmowy Katarzyna Dowbor pokusiła się na wyznanie, które mogło zaskoczyć jej fanów. Okazuje się, że dziennikarka nie zamierza rezygnować z remontów. Czeka ją odnowa przynajmniej jeszcze jednego domu. Tym razem chodzi o jej własną nieruchomość! Była prowadząca "Nasz nowy dom" musiała przygotować pokój swojej mamie, która niedawno uległa wypadkowi. Zwróciła się do kolegi z programu, Artura Witkowskiego.

Niedawno moja mama się przewróciła, nie mogła już mieszkać sama. Musiałam zdecydować o tym, żeby mamie zrobić pokój, a że miałam dwie tylko sypialnie, trzeba było z dużego pokoju mojej córki zrobić dwa. Cudownie się zachował Artur, już niepracujący w programie budowlaniec. Zadzwoniłam i powiedziałam: "Mam problem, muszę mamę zabrać do siebie, potrzebuję zrobić w 5 dni pokój dla mamy. Powiedział "Masz to załatwione" i zrobił. Coś niesamowitego. Pokój jest piękny, a jego ściana jest wykonana z desek — wyjaśniła Katarzyna Dowbor.

Dziennikarka przyznała, że nadal ma sporo sił, żeby zajmować się remontem i chciałaby nieco odświeżyć swój dom. Po dziesięciu latach pracy na planie hitowego programu Polsatu Katarzyna Dowbor wreszcie ma czas na to, by popracować przy swojej posiadłości.

Teraz marzę o tym, by jeszcze trochę tego remontu zrobić w pozostałej części domu, m.in. chcę wycyklinować podłogi. Stwierdziłam, że tak kocham remonty, że teraz wreszcie wyremontuje swój dom — dodała.

Na łamach "Super Expressu" padło wiele interesujących wyznań. Katarzyna Dowbor zdradziła, że Maciej Dowbor chciał solidarnie odejść z matką z Polsatu. Co poradziła synowi?

