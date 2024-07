Kontrowersyjna sesja Kim Kardashian dla "Paper Magazine" wywołała sporo zamieszania. Jej odważne zdjęcia były wszędzie, a internet zalała fala memów i komentarzy. Od kilku dni wszyscy żyli tym tematem, a celebrytka zdradziła, że namówił ją na to mąż, Kanye West. Zobacz: Kim nie poprzestała na pupie. W nowej sesji pokazała wszystko

Świat podzielił się na zwolenników i przeciwników tej sesji, a niektórzy nawet zainspirowali się zdjęciami roznegliżowanej Kim i sami postanowili zrobić sobie takie zdjęcia. Idealnym przykładem jest nasza polska skandalistka, Rafalala, która nie boi się kontrowersji. Na swoim blogu umieściła zdjęcie, na którym pozuje niczym Kardashian. Z kolei gwiazda zza oceanu, Nick Jonas stworzył parodię słynnej fotki i do ciała Kim dokleił swoją głowę.

Jak się okazuje jest jedna osoba, którą całe to zamieszanie ominęło. To były mąż Kardashianki, Kris Humphries. Koszykarz poproszony o komentarz w tej sprawie przyznał, że jego to kompletnie nie dotyczy:

Nie jestem osobą, która przykłada wagę do spraw, które jej nie dotyczą. To znaczy, że nawet nie wiem, co teraz jest na tapecie. Jestem koszykarzem i gra to dla mnie wszystko. Na resztę nie zwracam uwagi.

Co sądzicie o zdjęciach poniżej?

