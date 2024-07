Dwa dni temu wielką premierę w Metropolitan Opera w Nowym Jorku miał spektakl w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Jest on pierwszym reżyserem, który wystawił w tym prestiżowym miejscu swoje dzieło. Mimo początkowych problemów, okazała się ona strzałem w dziesiątkę i ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Przypomnijmy: Treliński wystawił w końcu operę w Nowym Jorku! Herbuś wyglądała jak milion dolarów

Już na drugi dzień o operze Mariusza Trelińskiego "Jolanta" i "Zamek Sinobrodego" rozpisała się lokalna prasa, ale i największe dzienniki na świecie. Edyta Herbuś na swoim Facebooku pochwaliła się zaś publikacją w samym "New York Times" na pierwszej stronie działu "Sztuka". Tak wielkiego sukcesu nie spodziewał się chyba nikt. To doskonały przykład na to, że Polacy potrafią zrobić coś, co może zachwycić cały świat. Opera Trelińskiego jest na to najlepszym dowodem.

Wielkie gratulacje!

