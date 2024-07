Na okładce nowego numeru "Gali" pojawił się Nergal. Jest to o tyle zaskakujący fakt, że do tej pory Adam "Nergal" Darski, konsekwentnie odmawiał pokazywanie się na łamach kolorowych magazynów. Tym razem po raz pierwszy w swojej karierze nie tylko zgodził się na szczery wywiad dotyczący życia prywatnego, ale także wziął udział w sesji zdjęciowej, w której pozuje eksponując np. swoją wydepilowaną klatę przyodziany w futro i różańce.

W rozmowie nie mogło zabraknąć pytań o związek z Dodą. Nergal twierdzi, że uważa ten czas za bardzo ważny w jego życiu, i uznaje go za pewną "wartość". W ten sposób zachęca do zakupienia jego biografii.

- Swój związek z Dodą w książce nazywam "mezaliansem", bo zatańczyły ze sobą kompletne przeciwieństwa. Moje środowisko się oburzyło: "Jak możesz. To zupełnie nie twój świat!". A ja pomyślałem, "A może to jest właśnie ciekawe?". I tylko dlatego, że się nie pobraliśmy i nie spłodziliśmy trójki dzieci, mam uznawać półtoraroczny związek za błąd albo pomyłkę? Co za głupie myślenie. Mocno zakorzenione w naszej tradycji. Tej katolickiej. Każda sytuacja, którą przeżyłem była i jest dla mnie jakąś wartością.