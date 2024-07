Nie milkną echa zaangażowania Adama "Nergala" Darskiego do programu "The voice of Poland" jako jednego z jurorów. Nie wszyscy rozumieli, czemu tak naprawdę wokalista metalowej kapeli zdecydował się przyjąć propozycję TVP. Muzyk tak to tłumaczy:

- Może po prostu Nergal nie jest tak prymitywny, za jakiego jest powszechnie uważany... Długo się wahałem, gdy telewizja złożyła mi taką propozycję - wyznał szczerze "Faktowi".

Sądzicie, że udział Darskiego w show okaże się sukcesem?

