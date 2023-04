Doda łamiącym głosem wspomina swój związek z Adamem "Nergalem" Darskim. Chociaż od ich rozstania minęło już kilkanaście lat, załamanie nerwowe, które wówczas przeszła artystka, do dziś odciska swoje piętno: Zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik. Przez telefon - mówiła w rozmowie z psychologiem w "Doda. 12 kroków do miłości". Doda szuka miłości, jednak trudno jej zaufać mężczyźnie. Historia zakończenia związku z Nergalem nie mieści się w głowie. "Doda. 12 kroków do miłości": Doda o zakończeniu związku z Nergalem Jest piękna, bogata, uzdolniona i podziwiana przez tysiące Polaków. Mało kto jednak wie, jaką cenę płaci za swoją sławę. Doda ma jedno marzenie, które rozdziera jej serce. Chce być kochana, jednak doświadczenia związkowe nie raz sprawiły, że dotknęła dna: Jestem niepewna, że ktoś może mnie pokochać - mówiła ze łzami w oczach, w rozmowie z psychologiem w "Doda. 12 kroków do miłości". Doda bierze udział w "Doda. 12 kroków do miłości" by dać szansę miłości i zrozumieć, dlaczego mimo 38 lat i kilku poważnych związków, nigdy nie udało jej się doświadczyć bycia kochaną. Trudno jej jest odnaleźć się na randkach z proponowanymi dla niej kandydatami, a o swoich zachowaniach szczerze dyskutuje z psychologiem. By nakreślić mu, jak wiele w życiu przeszła, opowiedziała szokującą historię walki o życie Nergala. Gdy w 2010 roku usłyszała diagnozę, że jej narzeczony zachował na białaczkę zawalił jej się świat. Ale tylko na chwilę. To był moment, w którym Doda postanowiła wykorzystać cała swoją popularność i wszystkie wpływy by promować zapisywanie się do bazy komórek macierzystych. To dzięki niej rozpoczęła się największa w historii Fundacji DKMS akcja...