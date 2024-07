Nowe muzyczne show TVP 2 - SuperSTARcie - miało być wielkim hitem tej jesieni. Niestety, wyniki oglądalności mówiły same za siebie - z tygodnia na tydzień program przyciągał coraz mniej widzów. Formułę show krytykował nawet juror, Wojciech Mann. Przypomnijmy: Mann ostro o programie "SuperSTARcie". Odpowiedział mu rzecznik TVP

Dziś odbył się wielki finał z udziałem Nataszy Urbańskiej i Rafała Brzozowskiego. Na scenie mogliśmy zobaczyć również wszystkich dotychczasowych uczestników show podczas występów grupowych m.in. do utworu "All About That Bass". Z kolei gośćmi specjalnymi w jury były dwie blondynki - Maryla Rodowicz i Izabella Miko.

Finaliście zaprezentowali się widzom w aż trzech odsłonach - dwóch coverach i własnej kompozycji. Rafał zaśpiewał hit Michaela Jacksona "Billie Jean", "Gdybym był bogaty" z musicalu "Skrzypek na Dachu" i swój przebój "Tak Blisko". Natasza z kolei pokazała się w "Stairway to Heaven", wyjątkowej intepretacji "Fancy" Iggy Izalea i autorskim "Hipnotyzuj".

Ostatecznie decyzją widzów pierwszą edycję programu SuperSTARcie wygrała Natasza Urbańska!

