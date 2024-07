Natasza Urbańska nie przestaje promować swojego debiutanckiego krążka "One", który do tej pory spotykał się z raczej niepochlebnymi opiniami recenzentów. Wszystko zaczęło się od głośnego "Rolowania" do którego teledysk wywołał burzę w polskich mediach, budząc skrajne emocje. Nikt w branży nie umiał zinterpretować dzieła Urbańskiej. Na szczęście wśród muzyków znalazła też osoby, które popierają to co robi i kibicują jej z całego serca. Przypomnijmy: Doda zachwycona płytą Nataszy, Kozyra równa ją z ziemią

Jako pierwsi pokazaliśmy wam zdjęcia z planu do nowego klipu wokalistki "Escamillo". Urbańska zdecydowała się postawić na bardziej romantyczny obrazek i opłaciło się - klip jest spokojny, ale idealnie pasuje do utworu. Sceny znad ogniska przeplatane są romantycznymi ujęciami, gdzie Natasza i jej partner całują się w strugach deszczu.

Reżyserem obrazu jest Janusz Józefowicz, mąż Nataszy.

