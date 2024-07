1 z 17

Natasza Urbańska bardzo poważnie podchodzi do promocji swojego debiutanckiego albumu "One". Rozgłos zapewnił jej teledysk do "Rolowania", wywołując wiele kontrowersji i budząc sprzeczne emocje. Podzielił nawet show-biznes, który nie wiedział, jak zinterpretować nowe dzieło Nataszy. Przypomnijmy: Natasza podzieliła branżę. Doda się zachwyca, a Kozyra ją równa z ziemią

Ostatnio wokalistka stawiła się na planie kolejnego teledysku, tym razem do utworu "Escamillo". Urbańska porzuciła klimat szalonej imprezy i zdecydowała się na bardziej romantyczny i emocjonalny obrazek. Tylko na AfterParty.pl możecie zobaczyć zdjęcia zza kulis klipu i nie brakuje na nich czułości między Nataszą a jej tanecznym partnerem. Na innych ujęciach widzimy ją już w góralskiej stylizacji, więc można wnioskować, iż artystka znów postawiła na różnorodność.

Zobaczcie Nataszę na planie klipu do "Escamillo":