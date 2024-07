Natasza Urbańska po wydaniu teledysku "Rolowanie" przeżywa prawdziwą medialną wiosnę. Piszą o niej niemal wszyscy, pojawia się w telewizjach i kolorowych magazynach. Kontekst tych spotkań nie jest dla niej zbyt korzystny, bowiem jej kreacja artystyczna zbiera ogromne cięgi od internautów, ale takiej obecności w mediach mogą pozazdrościć Nataszy wszyscy. Ona sama gorąco broni swojego teledysku. Przypomnijmy: "Dziennikarz TVN był wobec mnie napastliwy!"

Nie zmienia to jednak faktu, że gwiazda jest dość mocno przytłoczona nieoczekiwaną falą krytyki, która po raz kolejny spadła na jej osobę. W wywiadzie dla "Show" Urbańska wyznała, że myślała o tym, aby wyjechać z Polski i zacząć żyć na nowo gdzieś za granicą. Dlaczego tego nie zrobiła? Po raz kolejny nieocenionym doradcą okazał się Janusz Józefowicz, który dość sceptycznie zapatrywał się na pomysł żony i przekonał ją, aby zostali w kraju.



Chciałam uciec z tego kraju. Zabrać Janusza, Kalinkę i się wyprowadzić. Nawet nie tylko ze względu na ciągłe fale nienawiści. Nie podoba mi się to, na jakim poziomie jest w naszym kraju opieka zdrowotna, jakie śmieszne pensje dostają emeryci, nie podoba mi się ZUS, to, że jesteś zobligowany do oddawania im pieniędzy, mimo że niewiele dostajesz w zamian (...) Powiedziałam kiedyś Januszowi "Przenośmy się. Zróbmy to". Długo o tym rozmawialiśmy. Mąż tłumaczył mi jednak: "Ale zaraz, mam tu teatr, ty masz swoją widownię, nie możemy tego zostawić, co tam będziesz robić? Trzeba by było zaczynać wszystko od początku". Zostaliśmy. Z paroma rzeczami nigdy się nie pogodzę - wyznała w rozmowie z "Show".