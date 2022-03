Anna Lewandowska ratuje sieroty z terenów objętych wojną. Lista jej działań jest naprawdę długa

Anna Lewandowska pozowała fotografom podczas zakończonego 8 marca Paryskiego Tygodnia Mody. Niektórzy fani mieli jej to za złe - czy jedna z najbogatszych Polek nie powinna zrezygnować z ekskluzywnych wyjść na rzecz pomocy uchodźcom? Wygląda na to, że nie wiedzieli, jak trenerka mocno angażuje się w akcje charytatywne. Dla pogrążonych wojną Ukraińców również zrobiła wiele. Lista działań pomocowych gwiazdy jest naprawdę długa...

Anna Lewandowska realnie pomaga Ukraińcom. Zrobiła już naprawdę wiele

Anna Lewandowska nigdy nie przechodzi obojętnie obok krzywdy innych ludzi, zwłaszcza, kiedy dotyczy to dzieci. Sama ma przecież małe córeczki: czteroletnią Klarę i niemal dwuletnią Laurę. Jako matce trudno jej sobie nawet wyobrazić, jaki strach odczuwają opuszczone i osierocone maluchy podczas konfliktu zbrojnego. W obliczu wojny na Ukrainie, poruszona tragedią, jaka spotyka mieszkańców ze strony atakujących Rosjan, Lewandowska nawiązała współpracę ze znaną międzynarodową organizacją pozarządową - Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

- Gdy tylko dotarła do Ani informacja o tym, co się dzieje w Ukrainie i działaniach naszego Stowarzyszenia, odezwała się do nas i zaoferowała pomoc. Nasza działalność jest Ani bardzo bliska. Sportsmenka nie tylko wsparła zbiórkę finansowo i zachęciła ludzi do pomocy, ale też zorganizowała zbiórkę rzeczową, dzięki której udało się zebrać kilka ton darów: ubranka, produkty higieniczne, meble - powiedziała „Party” Zeinab Hashmat ze Stowarzyszenia.

Zobacz także: Anna Lewandowska zaskoczyła zdjęciem... nóg! Fanka: "Trochę nienaturalnie długie"

Anna Lewandowska pomogła w ewakuacji 80 dzieci z ukraińskich domów dziecka – zapewniła im w Polsce noclegi, wyżywienie i pomoc psychologiczną. Wsparła też Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w przywiezieniu do Polski grup rodzin zastępczych i 120 dzieci z domów dziecka.

- Codziennie jesteśmy w kontakcie bezpośrednim z samą Anią i jej zespołem i na bieżąco ustalamy, w którym obszarze, jakiego typu pomoc jest akurat najbardziej potrzebna. Wiemy, że możemy na nich liczyć - dodała Zeinab Hashmat.

Jeżeli chcecie wspomóc Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, to tutaj znajdziecie link do zbiórki.

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Zobacz także: Anna Lewandowska na pokaz Louis Vuitton w Paryżu wybrała stylizację za 70 tys. zł!

Anna Lewandowska opłaciła także hotel dla 30 osieroconych dzieci, które przyjechały do Krakowa, przekazała władzom stolicy 13 tysięcy produktów swojej marki Foods by Ann - batony, musy, wodę - o wartości 92 tysięcy złotych. Dla uchodźców na granicy zakupiła 770 koców, tysiąc termosów i przekazała tysiąc kosmetyków swojej marki Phlov, m.in. szamponów i żeli do mycia.

W Serocku Anna Lewandowska zorganizowała pokaz animacji dla 130 dzieci z Ukrainy. Jej zespół wyposażył trzy grupy ukraińskich rekrutów w jedzenie, ubrania, artykuły higieniczne, sprzęt i leki. Współpracujący z nią tłumacze przetłumaczyli materiały informacyjne dla punktu wolontariackiego we Lwowie. Ponadto Anna Lewandowska zdecydowała się zaprosić ukraińską rodzinę do mieszkania po zmarłej niedawno babci.

- Babcia na pewno by tego chciała - pisała gwiazda

Lista działań gwiazdy jest więc naprawdę długa. Więcej szczegółów na ten temat poznacie w najnowszym numerze magazynu „Party”.