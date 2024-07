Kilka miesięcy temu Natasza Urbańska wydała swój debiutancki album "ONE", który do tej pory komentowany i dostrzegany był tylko w kontekście kontrowersyjnego teledysku do pierwszego singla "Rolowanie". Natasza liżąca umywalkę i śpiewająca dziwne wersy przed długi czas musiała tłumaczyć się z tak dziwnego utworu i klipu. Znaleźli się jednak tacy, którzy dostrzegli indywidualizm Urbańskiej i zachwycili się płytą. Przypomnijmy: Doda zachwycona płytą Nataszy, Kozyra równa ją z ziemią

Drugi klip do "Escamillo" mimo odważnych scen nie spotkał się z tak dużym zainteresowaniem odbiorców. Nic więc dziwnego, że wokalistka zdecydowała się nakręcić kolejne wideo do nowego singla, wcześniej jednak udała się na zasłużony wypoczynek. Jak podaje "Party" Natasza kilka dni temu wróciła z Egiptu, gdzie wraz z rodziną odpoczywała przed ciężką pracą, która czeka ją w najbliższych dniach.



Zaraz zabieramy się do kolejnego teledysku Nataszy. Trwają też rozmowy dotyczące nowego, dużego musicalu. - zdradza Janusz Józefowicz.

Magazyn dowiedział się również, że jeden z holenderskich producentów planuje zrealizować w Polsce musical - adaptację opery "Carmen" i w roli tytułowej chciałby zobaczyć właśnie Urbańską. Na tym jednak nie koniec sukcesów Nataszy - prawdopodobnie już wkrótce ubrania jej marki Muses będzie można kupić za granicą. W Polsce póki co dostępne są koszulki z tekstem do... "Rolowania".

Czyżby to lato miało należeć do niej?

Zobacz: Patricia Kazadi wróży Nataszy wielką karierę. Widzi w niej sporo zalet

