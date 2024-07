Natalia Siwiec ma za sobą pierwsze kroki na deskach teatru. Party.pl opowiedziała o tym co robi, by świetnie wyglądać. Okazuje się, że seksowna sylwetka Natalii Siwiec to nie tylko zasługa dobrych genów, ale również starannej pracy nad ciałem.

Przed kamerą Party.pl gwiazda zdradziła, nad którą częścią ciała pracuje najciężej.

Teraz zaczęłam ćwiczyć pupę, bo jak się naoglądałam tutaj w teatrze tych boskich pośladków, to stwierdziłam, że moja pupa jest zbyt płaska. I zaczęłam ćwiczyć. Codziennie ćwiczę na pośladki przed latem - powiedziała Natalia Siwiec.

Czy modelka ćwiczy z Ewą Chodakowską? Jak dba o swoją dietę? Dowiecie się z materiału filmowego!

Zobacz też: Znani aktorzy żartują z Natalii Siwiec! "Aktorstwa nie da się nauczyć".

Natalia Siwiec może pochwalić się boskim ciałem.

Modelka nie tylko zdrowo się odżywia, ale również regularnie ćwiczy.