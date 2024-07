Natalia Siwiec to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich miesięcy w polskim show-biznesie. Modelka jest gwiazdą stacji Viva, gdzie emitowany jest jej reality show - "Enjoy the View, Love Natalia", który odniósł niebywały sukces. Celebrytka występuje również w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której pomimo krytyki jury może liczyć na wsparcie głosujących. W rozmowie z AfterParty.pl modelka zdradza m.in. co sądzi o nagości, przez którą jest najczęściej krytykowana.

Na salonach Natalia zaczęła pojawiać się odkąd została wytypowana na Miss Euro 2012. Piękna celebrytka doskonale umiała wykorzystać swoje wdzięki, stając się twarzą wielu kampanii reklamowych. Wiele osób zarzuca jej jednak, że swoją karierę opiera tylko i wyłącznie na urodzie. Jak Siwiec reaguje na takie plotki?

Dla mnie nagość nie jest problemem. Natomiast jeśli kamery są już dłużej ze mną i rzeczywiście się gdzieś spieszę, to nawet nie pomyślę, żeby się zasłonić, później gdzieś to widzę na ekranie, jest to dla mnie dziwne, ale nie jest to aż tak wulgarnie, nie robię tak strasznych rzeczy, żeby się tego wstydzić. Nago już mnie każdy widział, więc nie jest to żadną nowością - przekonuje uczestniczka "Tańca..." w rozmowie z AfterParty.pl

A czy możemy spodziewać się jeszcze bardziej pikantniejszych wydarzeń? Modelka odpowiada tajemniczo:

Trzeba oglądać program i wtedy się wyjaśni - wyjaśnia Natalia

Taka zapowiedź zachęca Was do oglądania show?

