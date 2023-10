Gwiazda "Królowych życia" spiłowała zęby. Pokazała nagranie. "Wygląda to strasznie"

Adrianna Eisenbach z "Królowych Życia" jest jedną z najbardziej barwnych postaci programu. W ubiegłym roku została okrzyknięta najbardziej wytatuowaną Polką, a jej ciało jest pokryte tatuażami aż w 96 procentach. Celebrytka chętnie pokazuje na swoim Instagramie, jak wyglądała kiedyś. Ciężko było nam ją rozpoznać na zdjęciach sprzed lat. Zobaczcie sami! Adrianna Eisenbach z "Królowych Życia" bez tatuaży wygląda zupełnie inaczej. Sami zobaczcie! Adrianna Eisenbach pojawiła się w jednym sezonie "Królowych Życia", a bez wątpienia została zapamiętana przez widzów. Celebrytka zaskoczyła swoim wyglądem, wieloma tatuażami i zamiłowanie do zabiegów z medycyny estetycznej. Gwiazda reality show skończyła we wrześniu 54 lat i dziś chętnie chwali się tytułem "najbardziej wytatuowanej Polki", choć swój pierwszy tatuaż zrobiła dopiero w wieku 30 lat. Na jej Instagramie, który obserwuje prawie 200 tysięcy osób, chętnie wraca wspomnieniami do czasów, kiedy wyglądała zupełnie inaczej. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Adrianna Eisenbach (@adrianna_scandal_queen) Zobacz także: "Królowe życia": Córka Izabeli Macudzińskiej zaskoczyła metamorfozą! Poszła w ślady mamy? Na Instagramie gwiazda "Królowych życia" chętnie chwali się swoim osiągnięciem. Na jej profilu możemy znaleźć mnóstwo zdjęć, na których prezentuje swoje tatuaże. REKORD NAJBARDZIEJ WYTATUOWANEJ POLKI ustanowiłam i mega się tym zachwyciłam. W ilu procentach jest wytatuowane moje ciało… Nareszcie jest to obliczone....