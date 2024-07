1 z 7

Niedługo minie rocznica od kiedy Natalia Siwiec zawładnęła masową wyobraźnią. Od tego czasu Miss Euro doczekała się kilku poważnych kontraktów reklamowych i okładek w magazynach na całym kontynencie. Ostatnio jednak słuch o niej trochę zaginął, podobno Natalia wolała przed wakacjami odpocząć i popracować nad karierą poza Polską. Czy się uda? Czas pokaże. Póki co Siwiec ma za sobą udział w kolejnym projekcie na skalę krajową.

Tym razem Natalia została zaproszona do teledysku Spinache i Reno "A Little Bit Of Love". Wczoraj w jednej z warszawskich lokalizacji kręcono klip, w którym modelka zaprezentowała dwie stylizacje - glamour i na sportowo. W obu wyjątkowo nie eksponowała sławnych piersi, a skupiła się na zaprezentowaniu idealnie płaskiego brzucha. Czy publiczne pozbywanie się tłuszczu z brzucha opłaciło się?

