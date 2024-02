Roksana Węgiel jest związana z kilka lat starszym partnerem, który ma dziecko. Para jakiś czas temu ogłosiła zaręczyny, a teraz artystka w wywiadzie zdradziła, jakie ma relacje z synem Kevina Mgleja. Roksana Węgiel nie ukrywa, że nie zawsze jest łatwo...

Zawiązek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja początkowo budził ogromne kontrowersje i nawet fani piosenkarki byli zaskoczeni, że błyskawicznie ogłosiła zaręczyny. Emocje wzbudzał fakt, że Kevin Mglej jest starszy od Roksany i ma już za sobą spory bagaż doświadczeń, a także jest ojcem 4-letniego Williama. Teraz Roksana Węgiel w rozmowie z Plejadą zdradziła, jaki ma relację z synem Kevina i jak odnajduje się w roli macochy:

Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła.

19-letnia artystka podkreśla, że Kevin spędza czas ze swoim synem, a ona sama stara się być dobrą ciocią, ale absolutnie nie ma na celu zastępowanie Williamowi mamy.

Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy my bardzo dużo czasu. (...) Kevin jest bardzo dobrym ojcem

dodaje Roksana.