Natalia Sikora to jedna z najbardziej obiecujących polskich wokalistek. Zwyciężczyni "The Voice of Poland" po programie wydała płytę i zwyciężyła w opolskich debiutach, a jej talentem zachwycają się krytycy. Przypomnijmy: Korwin Piotrowska zachwycona odkryciem The Voice

Niewiele osób wie, że Natalia ma siostrę... bliźniaczkę. Nie wiadomo, czy Zofia też jest równie utalentowana muzycznie, ale w wywiadzie dla "Party" Sikora zdradziła, że siostra mieszka w rodzinnym mieście i opiekuje się rodzicami.



Zocha jest moją siostrą bliźniaczką, młodszą o pięć minut. Mieszka z rodzicami w Słupsku. Powiedziałam jej, że pewnego dnia, i to już niebawem, przyjadę, spakuję ją i zabiorę do Warszawy. A co ona na to? Zawsze odpowiada to samo: "Muszę pilnować rodziców" (śmiech) - wyznała.

Wokalistka znana jest ze swojego temperamentu scenicznego, ale przyznaje, że jej wybuchowy charakter to kwestia... genów. Natalia nie ukrywa, że często kłóci się z siostrą, a w dzieciństwie dochodziło nawet do małych bójek:



Czy kłócę się z siostrą bliźniaczką? Ciśniemy na maksa! Jak byłyśmy małe, bardzo się biłyśmy. Naszymi idolami byli: Bruce Lee, Mike Tyson i Andrzej Gołota, więc rozgrywały się iście dantejskie sceny (śmiech) - powiedziała w rozmowie z "Party".

Cały wywiad z Natalią Sikorą można przeczytać w najnowszym numerze "Party" - już w sprzedaży.

