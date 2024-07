Natalia Nykiel zapowiada wielką trasę koncertową Error Tour! 2016 rok zaczął się dla Natalii bardzo pracowicie - zapowiedziała nowy singiel, nad którym pracowała z Katarzyną Nosowską i teledysk, który ma się niebawem ukazać, a także przygotowuje się do nowej trasy Error Tour. Kilkanaście koncertów, które mają być precyzyjnie zaplanowanym show świetlnym to okazja, której nie można przegapić. Dla swoich fanów artystka przygotowała niespodziankę, 31 marca 2016 odbędzie się specjalny koncert Natalii w łódzkiej Wytwórni, który będzie wielkim multimedialnym widowiskiem, współreżyserowanym przez nią samą. Producenci obiecują, że „koncert zostanie później wydany w nietypowy sposób”. Co to oznacza? Tego jeszcze nie wiemy, ale możemy być pewni, że Natalia niejednokrotnie nas jeszcze zaskoczy swoimi pomysłami.

Natalia Nykiel - kariera artystyczna

Artystka w ciągu ostatniego roku stała się niekwestionowaną muzyczną ikoną sieci. Jej teledyski mają już ponad 40 milionów wyświetleń, z czego wideoclip do singla „Bądź duży” znalazł się na 2. miejscu najczęściej wyświetlanych polskich teledysków oraz na 6. miejscu najczęściej odtwarzanych teledysków z całego świata w Polsce w 2015 roku! Natalia Nykiel zasłynęła także szeroko komentowanymi futurystycznymi występami, podczas których dba o każdy najmniejszy szczegół. Jesienią 2015 zagrała swoją pierwszą dużą trasę koncertową w największych miastach wyprzedając kolejne sale, a na jej koncert w warszawskiej Stodole na kilka dni wcześniej zabrakło biletów!



Natalia Nykiel kończy dziś 21. lat - życzymy z całego serca, żeby nowa trasa Error Tour była jeszcze większym sukcesem.

Oto lista koncertów:

11.03 - WARSZAWA / STODOŁA

12.03 - KRAKÓW / STUDIO

16.03 - LES SYBELLES (FRANCE) / SNOWSHOW MUSIC FEST

23.03 - OLSZTYN / ARTE KLUBOGALERIA

25.03 - SOSNOWIEC / REMEDIUM

31.03 - ŁÓDŹ / WYTWÓRNIA

8.04 - SZCZECIN / GREY

15.04 - RZESZÓW / LIFE HOUSE

23.04 - WROCŁAW / ANIMA

7.05 - GDAŃSK / B90

13.05 - TORUŃ / OD NOWA

21.05 - KIELCE / BOHOMASS LAB

Natalia Nykiel zapowiada trasę.

Natalia Nykiel i jej największy hit - "Bądź duży".