O Natalii Niemen zrobiło się głośno w tym roku po występie w Opolu. Piosenkarka wykonała za sprawą nowoczesnej technologii w duecie z ojcem utwór "Dziwny jest ten świat". Wykonanie poruszyło miliony Polaków i podbiło internet w ciągu kilku godzin. Teraz Natalia pracuje nad nową płytą. Nie jest jej jednak łatwo nagrywać piosenki, bowiem cały czas słyszy zarzuty dotyczące jej stylu śpiewania.

- Słyszę zarzuty, że kopiuję tatę, a ja po prostu sięgam do tych samych wzorów. I podobnie jak on "lubię gdy muzyka wyrywa z krzesła". Zewsząd słyszałam, że nie dorastam ojcu do pięt. Swój występ w Opolu w 1998 roku wspominam jako koszmar - tłumaczy Natalia w rozmowie z "Pani".