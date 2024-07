Występ Natalii Niemen z koncertu galowego "Opole! Kocham Cię!", który odbył się podczas trzeciego dnia 50. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbił się szerokim echem w mediach i w środowisku muzycznym. Córka Czesława Niemena na scenie wykonała piosenkę "Dziwny jest ten świat". Jej interpretacja klasyku od razu wzbudził wiele emocji, tych pozytywnych, które dostarczyły wielu wzruszeń, jak i tych negatywnych.

W rozmowie z serwisem Onet.pl wokalistka skomentowała nagonkę na jej osobę:

- Złośliwi będę dalej mówić swoje. Dla nich wszystko, co zrobię, będzie złe. Zdają się być wiecznie nienasyceni złością, trującymi wykwitami własnej biedy. Muszą regularnie ranić słowem, tak jak się rano nożem. Inaczej nie czują, że żyją. O ironio, takich właśnie ludzi piętnował w swojej twórczości Czesław Niemen. Na przekór ich twierdzeniom, w naturalny sposób zalatuję tatą – w ekspresji, w barwie, w zaśpiewach. Ale nie oznacza to, że chcę mu w czymś dorównać. Chcę uczcić ojca jako córka, muzyk i twórca. I tyle - powiedziała rozgoryczona artystka.

Natalia nie ma zamiaru przejmować się krytyką. Już jesienią wraz ze swoim zespołem wyrusza w trasę koncertową po Polsce, podczas której chce przypomnieć ludziom nie przeboje Czesława Niemena, ale mniej znaną twórczość artysty z dwóch ostatnich płyt "Terra Deflorata" i "Spodchmurykapelusza", wydanych przed jego śmiercią.

- Z moim zespołem ćwiczymy właśnie utwory z tych płyt. Jesienią rozpoczynamy koncerty. Cały proces jest dla nas sporym wyzwaniem, gdyż ów materiał to czysta muzyka elektroniczna, a my zaprezentujemy go w wykonaniu ludzkich palców, stóp, płuc. Robocza nazwa projektu to: "Niemen mniej znany" - powiedziała Onetowi Natalia.