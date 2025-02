Lil Masti, czyli Aniela Bogusz, zaczynała swoją karierę w mediach społecznościowych od dość kontrowersyjnych działań. Później zamieniła je na niemniej budzące skrajne emocje, biorąc udział we freak fightowych galach MMA, gdzie zresztą nie miała sobie równych. W końcu porzuciła to na rzecz ustabilizowania życia i założenia rodziny. Niedługo potem na świat przyszła mała Aria, która całkowicie zawróciła jej w głowie. Od tej pory Lil Masti publikuje w sieci treści głównie poświęcone rodzicielstwu. Teraz przybyła do fanów z poruszającą informacją.

Lil Masti we wzruszających słowach o mężu i córce

Nie ma dnia, by Lil Masti nie wrzuciła do sieci nowej relacji. Fani niezwykle cenią sobie jej aktywność, dzięki której poznają prywatne smaczki z jej życia. Szczególnie chętnie obserwują kadry z małą Arią, która jest oczkiem w głowie rodziców. Teraz cała trójka postanowiła uciec od panującej w Polsce zimy do słonecznego Dubaju. Po przylocie Aniela przyznała, że jest wprost zakochana w tym miejscu.

Dubaj zachwyca za każdym razem co raz mocniej. Uwielbiamy eksplorować to miejsce

Szybko okazało się, że nie tylko piękne widoki umilą im wakacje. W kolejnym poście Lil Masti zdradziła, że 13 lutego jej ukochany będzie świętować swoje urodziny. Jest to dla nich niezwykle ważny dzień, szczególnie dlatego, że udało mu się spełnić największe marzenie. Pokazała urocze nagranie, na którym Aria wtula się w ramiona taty, a pod nim napisała:

Na takie momenty najbardziej czekałam. Tomek ma jutro urodziny, ale jego największe marzenie już się spełniło. CÓRECZKA TATUSIA

Widok niezwykle poruszył nie tylko samą Anielę, ale i internautów.

Kim jest Lil Masti?

Aniela Katarzyna Woźniakowska, z domu Bogusz, znana szerzej jako Lil Masti, to polska youtuberka, piosenkarka, influencerka oraz zawodniczka freak fightów. Urodziła się 3 kwietnia 1990 roku w Warszawie. Rozpoczęła swoją działalność w internecie pod pseudonimem SexMasterka, publikując na YouTube treści o tematyce seksualnej, które szybko zyskały popularność ze względu na ich kontrowersyjny charakter.

W 2017 roku zadebiutowała na scenie muzycznej utworem "Poka Sowę", który w krótkim czasie zdobył miliony wyświetleń. W kolejnych latach kontynuowała karierę muzyczną, wydając m.in. album "Illuminati" w 2019 roku. W 2019 roku zadebiutowała w federacji Fame MMA, gdzie w swojej pierwszej walce pokonała Martę Linkiewicz, zdobywając pas mistrzowski kobiet w kategorii open.

Kim jest mąż Lil Masti?

W sierpniu 2023 roku Aniela i jej partner, Tomasz Woźniakowski, powitali na świecie córkę o imieniu Aria. Kilka miesięcy później, w październiku 2023 roku, para wzięła ślub, a Aniela przyjęła nazwisko męża, stając się Anielą Woźniakowską. Obecnie Aniela skupia się na macierzyństwie, dzieląc się z fanami chwilami z życia rodzinnego oraz planując dalsze powiększanie rodziny.

Tomasz Woźniakowski to polski przedsiębiorca, o którego życiu zawodowym wiadomo niewiele. On sam nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych, choć czasem przewija się na profilu żony.

