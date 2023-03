Natalia Dawidowska choruje na raka piersi. Uczestniczka drugiej edycji ''Big Brothera'' poddała się zabiegowi chemioterapii, po którym nie czuje się najlepiej. Nie może wrócić do pracy, a koszty leczenia zaczynają przerastać jej możliwości finansowe. Natalia zdecydowała się poprosić o pomoc finansową. Natalia Dawidowska ma raka piersi, potrzebuje wsparcia Natalia Dawidowska w październiku poinformowała, że choruje na raka piersi. Uczestniczka ''Big Brothera'' zapewniała wówczas, że zrobi wszystko, by jak najdłużej żyć normalnie. Kochani umieszczam ten post z informacją, abyście dbali o własne życie zdrowie i bliskich. Proszę was!!! Ponieważ dnia 1.10 dowiedziałam się, że moje życie ulegnie zmianie ze względu na zdrowie. Na szczęście jestem twardą babką i nie poddam się!!!! (...) Będę was informować aby dać siłę i pokazać innym że można wygrać bez względu na wszystko. Szybko okazało się, że sama operacja mastektomii w Londynie nie wystarczy i kobieta musi poddać się chemioterapii. Zabiegi mocno osłabiły Natalię i uniemożliwiły jej powrót do pracy. Koszty leczenia zaczynają ją pomału przerastać: Jak pewnie większość z Was wie, od dłuższego czasu rak piersi próbuje perfidnie utrudnić mi życie. Uparcie walczyłam i walczyć dalej będę, bo jego kolejną próbą złamania mnie, jest niespodziewana chemia. Pełna obaw, ale i nadziei podeszłam do niej z myślą, że będę silna i jak najszybciej wrócę do pracy, bo niestety jak pewnie się domyślacie, problemy zdrowotne uniemożliwiły mi pracę , a oprócz leczenia miałam na głowie rachunki i myśl o tym, za co zrobię najpotrzebniejsze zakupy - przyznała Natalia na Instagramie. Organizm Natalii...