Paulina Smaszcz w rozmowie z mediami zareagowała na ostatni wpis Macieja Kurzajewskiego i odniosła się do swojego komentarza, który opublikowała pod zdjęciami Katarzyny Cichopek z Izraela- Paulina Smaszcz zwróciła się wówczas do gwiazdy TVP, żeby zapytała Macieja Kurzajewskiego, co powiedział swoim synom przed wylotem za granicę. Była żona dziennikarza w najnowszym wywiadzie zarzuca mu kłamstwo! Paulina Smaszcz uderza w Macieja Kurzajewskiego Takiego zamieszania wokół Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz nie spodziewał się chyba nikt. Tuż po tym, jak Katarzyna Cichopek opublikowała zdjęcia z Izraela Paulina Smaszcz w komentarzach zwróciła się do gwiazdy TVP sugerując, że przebywa tam z Maciejem Kurzajewskim. Cieszę się, że Maciej Kurzajewski zabrał cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny! Kasiu, zapytaj Macieja Kurzajewskiego, co zorganizował dla mnie, jako Matki swoich dzieci, na moje 40 urodziny? Odpowiedź brzmi NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo KŁAMCY, tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izarelu? Mimo wszystko, spędzaj swoje urodziny WSPANIALE- pisała Paulina Smaszcz. Teraz była żona dziennikarza w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl odniosła się do swojego komentarza. Nie chodzi tylko o Izrael. Chodzi o wszystko, co mówił naszym synom o pani Katarzynie- wyznała Paulina Smaszcz. Co ciekawe, tuż po tym, jak Paulina Smaszcz opublikowała w sieci swój komentarz, Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim. Zobacz także: Ksiądz gorzko o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "I on rozbił małżeństwo, i ona..." Paulina Smaszcz w kolejnych wpisach sugerowała, że Katarzyna Cichopek i Maciej...