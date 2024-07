Natalia Kukulska spodziewa się trzeciego dziecka. Ale do tej pory sama Natalia jeszcze nie potwierdziła tej informacji. Teraz jednak już chyba można uznać ja za oficjalną - Natalia Kukulska pokazała zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem i dwójką swoich dzieci.

Natalia Kukulska pokazała zdjęcie w ciąży

To, że Natalia Kukulska jest w trzeciej ciąży, to wspaniała informacja dla jej fanów i... małe zaskoczenie, bo do tej pory wokalistka podtrzymywała, że skoro ma syna i córkę, to plan już wykonała. Kukulska z mężem, Michałem Dąbrówką, mają już dwójkę dzieci - 11-letnią Annę i 16-letniego Jana. Teraz, jak informuje magazyn "Party", na świecie najprawdopodobniej pojawi się mała Laura, choć nie ma jeszcze 100 proc. pewności, że to będzie córeczka. Natalia 3 marca skończyła 40 lat i chyba można powiedzieć, że sprawiła sobie piękny prezent na okrągłe urodziny!

Ale w życiu Natalii Kukulskiej nie tylko to się zmieni. Wokalistka została jurorką "The Voice of Poland", do którego przesłuchania w ciemno zaczynają się w sierpniu, a odcinki live już w listopadzie. Do tego dochodzą koncerty do końca listopada i nagrywanie nowej płyty. Ze wszystkim Natalia chce zdążyć do początku grudnia. Potem rezerwuje czas dla dzidziusia :)s

Czy na nagrywaniu czołówki The Voice of Poland zauważyliście zaokrąglony brzuszek Natalii Kukulskiej?

Natalia Kukulska jest w czwartym miesiącu ciąży.