Ostatnie doniesienia o poczynaniach muzycznych Michała Wiśniewskiego sięgają jeszcze czasów jego poprzedniej żony, Anny Świątczak i planów kariery w grze w pokera. Z kolei o życiu prywatnym gwiazdora niemal codziennie dowiadujemy się co słychać, z jego fanpage'a na Facebooku. Ostatnio chwalił się swoim libido i wdał się nawet w sprzeczkę z samą "specjalistką" od wszystkiego, Sarą May. Blogerka zapłaciła za to wyrzuceniem z grona facebookowych przyjaciół.



Wyznanie sugerujące, że jego partnerka "daje mu dwa razy dziennie plus rączka" chyba przerosło obecną narzeczoną, Dominikę Tajner-Idzik. Menadżerka Michała zmieniła (kolejny raz) na swoim profilu na Facebooku status z "w związku" na "wolna".

Czyżby Dominika miała dość kontrowersyjnych wypowiedzi swojego partnera?

