Basia Kurdej-Szatan to gwiazda o nieskazitelnym wizerunku ;) Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcie aktorki, które pokazała na Instagramie, budzi emocje wśród fanów! Gwiazda pochwaliła się fotografią z Danielem Olbrychskim, zrobioną w czasie przerwy podczas prób do spektaklu „Zagraj to jeszcze raz, Sam”.

Reklama

Basia Kurdej-Szatan pali papierosy!?

Na fotografii Basia Kurdej-Szatan ma ciemne włosy, co jest jej teatralną stylizacją. Jednak największe kontrowersje budzi fakt, że w dłoni trzyma papierosa. A to już nie jest rekwizyt, tylko nałóg, bo zdjęcie zostało zrobione w czasie przerwy.

#pogaduchy #z#danielolbrychski #przerwa #spektaklu#jedziemydalej - w ten sposób Basia opisała swoje zdjęcie.

Zobacz także

Fani nie ukrywają swojego zdziwienia. Papieros w dłoni aktorki zdecydowanie nie spotkał się z ich uznaniem.

- Basia nieładnie tak palić…(…) Papieros ????????????(…) Pani pali papierosy? (…) Papieros?? Słabo... - komentują fani.

Nie da się ukryć, że gwiazdy są takimi samymi ludźmi, jak my i też mają swoje słabości. Trzeba też jednak przyznać, że rzucenie nałogu wyszłoby pięknej aktorce na dobre.

Zobacz: Była w show "X-Factor", nagrała piosenkę ze znanym raperem - jak dużo wiesz o Barbarze Kurdej-Szatan? QUIZ

Przeczytaj też: 5 rzeczy, których nie wiedziałeś o Barbarze Kurdej-Szatan

Basia Kurdej-Szatan przyznała się do nałogu

Reklama

Basia Kurdej-Szatan to jedna z największych obecnie gwiazd w Polsce!