Agnieszka Woźniak-Starak, Dorota Wellman, Monika Olejnik, Anna Kalczyńska, Patricia Kazadi, Agnieszka Cegielska, Michał Piróg, Anita Werner, Anna Jurksztowicz, Kasia Sokołowska, Katarzyna Kolenda Zaleska oraz Marta Kuligowska - największe gwiazdy TVN pojawiły się na premierze nowej książki Kingi Rusin w jednej z warszawskich restauracji. Atmosfera na spotkaniu była bardzo rodzinna!

Karolina Korwin Piotrowska nawey zażartowała:

@kingarusin dała nam jeść i obrobilismy niektóre tyłeczki. ❤️????????Chwaliliśmy tez. Było super. Nie muszę jeść do czwartku. @michalpirog robił zdjęcia bo ma Photoshop. Za to go kocham.