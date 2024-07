11 z 13

"Pierwsza połowa" - to kolejne wydawnictwo byłego faceta Dody, które najwięcej zainteresowania wzbudziło właśnie ze względu na fragmenty dotyczące kontrowersyjnej wokalistki. A było o czym czytać! Radek Majdan opisywał wielką miłość do Rabczewskiej, ale zarzucił jej też to, że zdradzała go z jego najlepszym przyjacielem. Sama wokalistka wyśmiała dzieło byłego męża. My zaś zastanawiamy się, że skoro każdy mecz ma dwie połowy, to i powinniśmy doczekać się drugiej książki spod pióra Radka. W końcu jest co opisywać - sama historia uczucia do Małgorzaty Rozenek wystarczyłaby na całą publikację...

