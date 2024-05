Rafał Mroczek opublikował na Instagramie wyjątkowe nagranie ze swojego ślubu. Gwiazdor "M jak miłość" i jego żona kilka dni temu polecieli w podróż poślubną, ale teraz pochwalili się swoim szczęściem i pokazali wyjątkowy film z uroczystości podczas której powiedzieli sobie "tak". Na nagraniu możemy usłyszeć, jak podczas wznoszenia toastu Marcin Mroczek zwraca się do żony swojego brata bliźniaka i nagle łamie mu się głos. Trudno powstrzymać łzy.

Reklama

Wzruszające nagranie ze ślubu Rafała Mroczka

Dokładnie 11 maja bliźniacy z "M jak miłość" mieli prawdziwe powody do świętowania. To właśnie wtedy Rafał Mroczek wziął ślub ze swoją ukochaną Magdaleną. Do sieci trafiły zdjęcia z romantycznej uroczystości i jak się okazało żona Rafała Mroczka miała aż dwie suknie ślubne. Teraz zakochani opublikowali na Instagramie piękne nagranie z ceremonii, podczas której na wyjątkowy toast za młodą parę zdecydował się wygłosić Marcin Mroczek. Gwiazdor "M jak miłość" łamiącym głosem zwrócił się do swojej bratowej.

Magda, miej dużo wyrozumiałości dla niego, tak jak ja miałem. To jest ten dzień, w którym połączyliście swoje serca i żebyście dalej przez całe życie szli obok siebie mówił ze łzami w oczach Marcin Mroczek.

Pod nagraniem z uroczystości od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni i wzruszeni przemową Marcina Mroczka na ślubie brata.

Słychać drżący głos brata. Sama się wzruszyłam

Piękny film. Wzruszyłam się. Piękna para. Życzę wam też takiego życia w zdrowiu, szczęściu i miłości!

No dobra! Jestem twardy, ale się znowu wzruszyłem komentują fani.

Zobaczcie sami ten wzruszający film!

Reklama

My jeszcze raz serdecznie gratulujemy Rafałowi Mroczkowi i jego żonie! Czekamy na kolejne kadry z pięknego ślubu zakochanej pary.