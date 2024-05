Sylwia Grzeszczak to jedna z bardziej utalentowanych polskich piosenkarek. Jej początek na rynku muzycznym sięga do 2008 roku, kiedy to wraz z Liberem wydali album studyjny "Ona i on". Później sukcesom nie było końca. Piosenkarka szybko zyskała wiernych fanów i to właśnie dla nich robi to co robi, czyli śpiewa i zachwyca swoim głosem i nowymi piosenkami.

Sylwia Grzeszczak zachwyca nową piosenką "Och i Ach"

Co jest piękniejszego od poranku przy kawie i piosence Sylwii Grzeszczak "Och i Ach"? Zdecydowanie nie ma takiej rzeczy. Piosenkarka pomimo tego, że zawsze robiła świetną muzykę, tym razem można by powiedzieć, że narodziła się na nowo, a jej brzmienia są inne niż do tej pory. Nadal jednak brylują na pierwszych miejscach list przebojów. Tak było z piosenką "Motyle" i bardzo prawdopodobne, że sukces się powieli, a piosenka "Och i Ach" skradnie serca słuchaczy radia.

Piosenka "Och i Ach" miała swoją premierę 17 maja br. Zarówno muzyka, jak i teledysk wzbudziły niemałe zainteresowanie fanów. Sam tekst napisany przez Libera, a pomimo lekkości jest bardzo życiowy.

Ten dla dorosłych świat nas zwiódł. Co chwilę chciał coś mieć na już - słyszymy w piosence.

Dla wielu zapewne będzie wpisywał się w przeszłość Libera i Sylwii, jednak jak podkreślał jakiś czas temu w rozmowie u Żurnalisty raper, nie przekłada życia osobistego na utwory.

Nigdy nie piszę autobiografii. To się mogło tak zdarzyć, nie musiało. Może niektóre wersy zostały odebrane bardzo dosłownie i jako opowieść - wyjawił Liber.

Pod teledyskiem najnowszej piosenki Sylwii Grzeszczak pojawiło się mnóstwo komentarzy. To jedna z niewielu gwiazd polskiej muzyki, która wzbudza u większości słuchaczy tylko te pozytywne emocje. Fani piosenkarki pod "Och i ach" komentowali:

Piękna opowieść o pielęgnowaniu swojego wewnętrznego dziecka w życiu, abyśmy mogli żyć w życiu dorosłym jak beztroskie dzieciaki. Życzę wszystkim czytającym ten komentarz, aby słowa miały smak cukrowych wat, niech lata lecą ale żyjmy tak, by nigdy nie dorosnąć!

Piosenka świetna. Sylwia jak zawsze piękna.

Sylwia, Liber, jesteście boscy - razem, osobno - po prostu boscy . Twórczość, kultura - klasa mistrzów.

Super piosenka. Kocham Sylwię.

Sylwia Grzeszczak i kontakt z fanami

Sylwia Grzeszczak nie tylko zachwyca swoim wokalem, ale od jakiegoś czasu jest jeszcze bardziej aktywna w social mediach, co sprawia niesamowitą radość fanom. Chętnie obserwują i komentują poczynania piosenkarki. Ostatnio po radosnej informacji, że możemy już posłuchać najnowszą piosenkę w jej wykonaniu, Grzeszczak zrobiła Q&A. Pytań pojawiło się mnóstwo. Na wiele z nich fani uzyskali odpowiedzi. Obserwatorzy pytali m.in. o rzeczy związane z nagrywaniem piosenki i teledysku, ale interesowały ich również najmniejsze szczegóły z życia, a nawet i ze stylizacji Sylwii.

Jedna z osób na dłoni piosenkarki zauważyła uroczy pierścionek w kształcie serca. Na tyle jej się spodobał, że postanowiła zapytać, gdzie Sylwia go kupiła. Piosenkarka oczywiście odpowiedziała. Niesamowite jest to, że tak wielka więź łączy Grzeszczak z jej fanami.

Jak myślicie już niedługo "Och i ach" będzie cały czas leciała w radiach? My myślimy, że to bardzo, bardzo możliwe!

