Z dnia na dzień stał się naszą dumą narodową i w mediach momentalnie zrobiło się o nim głośno. Zwycięzca konkursu muzycznego organizowanego przez Beyonce, Radzimir Dębski, zachwyca nas nie tylko swoim talentem, ale także niesamowicie seksownym stylem. Wiele osób (zresztą nie bezpodstawnie) uważa go za ideał mężczyzny.

Syn kompozytora Krzesimira Dębskiego i piosenkarki Anny Jurksztowicz ubiera się niekonwencjonalnie. Lubi łączyć elementy sportowe z najnowszymi trendami. Nieład kontrolowany to najlepsza definicja jego stylu. Pomimo pozornego luzu, w jego ubiorze wszystko idealnie do siebie pasuje i tworzy spójną całość. Dębski należy do grona nielicznych (podobnie jak Kuba Wojewódzki), którym okulary dodają męskości. Dodatkowo potęguje ją kilkudniowy zarost. Ten 25-latek udowadnia nam, że zabawa modą nie jest zarezerwowana tylko dla kobiet.

Tak Radzimir Dębski zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat: