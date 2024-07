W tym sezonie krótkie, dopasowane żakiety chowamy głęboko w szafie. Zima należy do obszernych marynarek! Na swoich wybiegach lansowali je prawie wszyscy projektanci.

Nam przypadły do gustu marynarki z pokazów Stelli McCartney, Isabel Marant i Ferre.

Najmodniejsze mają satynowe poły i są obszywane milionami małych cekinów! Świetne na świąteczne przyjęcia i Sylwester!

Na Sylwestra zaś idealne będą te robione na wzór smokingu! Obszerne marynarki nosimy oczywiście do spodni. Najlepiej do tych o długości o 7/8.

Nie wiesz jak nosić obszerne marynarki? Koniecznie przeczytaj najnowszy numer Flesza!







Reklama